Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti

SON BÖLÜM MART 2025

13 Aralık Cuma akşamı 87. bölümü ekrana gelen Yalı Çapkını'nın, yılbaşı reklam tatiliyle -bir hafta olarak planlanıyor- beraber mart ayının sonunda ekrana gelecek finaliyle ekran macerası son bulacak.

Öte yandan 3,5 aylık sürede Yalı Çapkını'nın izlenme oranlarının beklenenden daha fazla düşmesi durumunda ise OGM Pictures imzalı dizinin final tarihinin 100. bölümden öne çekileceği de gelen haberler arasında.

'BAŞKA DİYARLARDA YOLLARIMIZ KESİŞECEK'

Pelin Akil, 22 Kasım tarihli bölümünde son kez rol almış, "Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim. Vedalaşırken duygulanmak, sarılmak, birbirimizin gözünün içine bakmak bunlar her işte olacak şeyler değil. Hepiniz çok kıymetlisiniz, biliyorum ki başka ‘diyar’larda, başka hikayelerde yollarımız kesişecek" mesajıyla diziye veda etmişti.