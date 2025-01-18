Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Yalı Çapkını dizisi ne zaman sona erecek belli oldu.
Afra Saraçoğlu (Seyran) ve Mert Ramazan Demir'in (Ferit) başrollerini paylaştığı, Star TV'de üçüncü sezonuyla ekranlarda olan 'Yalı Çapkını' dizisinin final tarihine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı ve dizinin final tarihi netleşti. İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un oturduğu Yalı Çapkını dizisi, düşen reytingler sebebiyle adım adım finale doğru ilerliyor.
Yalı Çapkını'nın yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçtiğimiz sezon final kararından vazgeçilmiş ve dizi bir sezon daha uzatılmıştı. Üçüncü sezon reytinglerinin de beklentiyi karşılamadığı konuşuluyor.
'100. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR' İDDİASI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nın zaman zaman izlenme oranlarının artması ekran ömrünü uzattı. Reytinglerin çok fazla düşmemesi halinde dizinin 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor.
SON BÖLÜM MART 2025
13 Aralık Cuma akşamı 87. bölümü ekrana gelen Yalı Çapkını'nın, yılbaşı reklam tatiliyle -bir hafta olarak planlanıyor- beraber mart ayının sonunda ekrana gelecek finaliyle ekran macerası son bulacak.
Öte yandan 3,5 aylık sürede Yalı Çapkını'nın izlenme oranlarının beklenenden daha fazla düşmesi durumunda ise OGM Pictures imzalı dizinin final tarihinin 100. bölümden öne çekileceği de gelen haberler arasında.
'BAŞKA DİYARLARDA YOLLARIMIZ KESİŞECEK'
Pelin Akil, 22 Kasım tarihli bölümünde son kez rol almış, "Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim. Vedalaşırken duygulanmak, sarılmak, birbirimizin gözünün içine bakmak bunlar her işte olacak şeyler değil. Hepiniz çok kıymetlisiniz, biliyorum ki başka ‘diyar’larda, başka hikayelerde yollarımız kesişecek" mesajıyla diziye veda etmişti.