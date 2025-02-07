Zeynep Bastık’ın 'Aşk Dili' Göreni Mest Etti, Sevgilisi Serkay Tütüncü İçin Resmen Romeo Oldu

Kısa süre önce oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla herkesi aşka özendirdi.

Sevgilisi Serkay Tütüncü’nün 34 yaşına girmesini romantik bir paylaşımla kutlayan Bastık deyim yerindeyse resmen aşka geldi.

'BENİM ŞARKIN DA SENSİN'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden art arda fotoğraflar paylaşan Bastık, sevgilisinin doğum gününü “İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin” notunu düşerek kutladı.

Genç çiftin dolu dizgin devam eden aşkları, hayranlarının da motivasyon kaynağı oldu Bastık’ın romantik paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeni şarkısı için çekimlere başlayan Bastık geçtiğimiz günlerde, “Lan'dan sonra çıkaracağımız şarkının önemi büyük oluyor” diyerek 14 Şubat’a ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı.

'SEVENE HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ'

Sevgilisiyle14 Şubat'ta birbirlerine hediye almayacaklarını belirten Bastık “Sahnede olmak zor değil, çok güzel. Sevgililer günü benim için çok anlam ifade eden bir gün değil, romantik bulduğum bir şey değil. Sahnede olmak daha güzel. Doğum günleri benim için çok daha önemlidir, coşkuyla kutlansın isterim. Bizde sevene her gün sevgililer günü bence. Hiç yok öyle şeyler bizde birbirimize hediye alalımlar falan” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi