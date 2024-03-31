Oy sırası beklemek istemeyen Zeynep Bastık, yerine asistanını koydu

Oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, beklemek istemeyince sıraya asistanını koydu. Bir süre sonra asistanının haber vermesiyle tekrar okula gelen ünlü şarkıcı oyunu kullandı.

Oy sırası beklemek istemeyen Zeynep Bastık, yerine asistanını koydu

Yerel seçim kapsamında oyunu kullanmak üzere saat 13.30 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, koridorda oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı.

Bastık’ın yerine oy sırasında asistanı bekledi. Bir süre sonra okula tekrar gelen ünlü şarkıcı, 1244 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bastık, “Oyumu kullandım, gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir durum olamayacağına göre her şey yolunda. Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kalabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım gidiyorum. Bodrum’daydım. Güzel bir programa konuk oldum ama söylemem sürpriz. Yeni, harika bir program geliyor. Oranın konuğuydum, onun için gittim. Tabii teknede falan bir sarsıldım yani. Kendime gelmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Etiketler
Zeynep Bastık Yerel Seçim 2024 Yerel Seçimleri
İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
Manisa'da 73 yaşındaki vatandaş, oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti Manisa'da 73 yaşındaki vatandaş, oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
AKP'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, oy vermeye gittiği okulda gazetecileri azarladı AKP'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu gazetecileri azarladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
CHP Meclis üyesi sandık başında hayatını kaybetti CHP Meclis üyesi sandık başında hayatını kaybetti
Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kan aktı: Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Cem Yılmaz'dan muhabire: Sizin esprilerinizi kim yazıyor? Cem Yılmaz'dan muhabire: Sizin esprilerinizi kim yazıyor?
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Yurt genelinde oy verme işlemi sürüyor: İşte dakika dakika gelişmeler Yurt genelinde oy verme işlemi sürüyor: İşte dakika dakika gelişmeler