Oy sırası beklemek istemeyen Zeynep Bastık, yerine asistanını koydu

Yerel seçim kapsamında oyunu kullanmak üzere saat 13.30 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, koridorda oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı.

Bastık’ın yerine oy sırasında asistanı bekledi. Bir süre sonra okula tekrar gelen ünlü şarkıcı, 1244 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bastık, “Oyumu kullandım, gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir durum olamayacağına göre her şey yolunda. Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kalabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım gidiyorum. Bodrum’daydım. Güzel bir programa konuk oldum ama söylemem sürpriz. Yeni, harika bir program geliyor. Oranın konuğuydum, onun için gittim. Tabii teknede falan bir sarsıldım yani. Kendime gelmeye çalışıyorum” diye konuştu.