AKP'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, oy vermeye gittiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, oyunu kullanmak için Emine Cahide Karaali Ortaokulu'na gitti.

Artı Gerçek'ten Özge Zaim'in haberine göre; yerel yayın yapan Es TV'nin açıklamasını çekmesini istemeyen Hatipoğlu, kameranın kapatılmasını istedi.

Hatiopğlu, "Ne çekiyorsun oğlum? Üç ay boyunca hakaret, iftira. Bize 24 saat hakaret etti Es TV. CHP'nin yayın kuruluşu olduğunu biliyoruz. Oradan beslendiğini, faturalarının ödendiğini biliyoruz. Bu kadar yanlı bir haber üç ay boyunca hakaret, iftira olur şey değil" diye konuştu.

"RAHATSIZ OLDUYSAN ÇEKME"

Eskişehir.net muhabirinin araya girip Hatipoğlu'na "Biz de basınız. Yaptığınız doğru değil' demesi üzerine Hatipoğlu, "Rahatsız olduysan çekme sen hadi. Es Tv de çekmiyor hadi abi" dedi.

"Eskişehir haber burada mı? O da çekmesin" diyen Hatipoğlu, diğer basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunduktan sonra oyunu kullandı.

İYİ PARTİ'DEN AKP'YE GEÇMİŞTİ

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Hatipoğlu, geçtiğimiz yıl istifa ederek AKP'ye katılmıştı. Hatipoğlu'nun rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.