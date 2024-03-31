Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman kızı Vera ile oy kullandı

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından oy kullandığına dair paylaşım yaptı.

Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurttaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık Vera ile.. Şimdi bu güzel güneşli bahar gününün huzur içinde kutlanacak bir bayram olmasını bekleyecek, oylarımıza sahip çıkacağız. İyilik, güzellik, kardeşlik ve demokrasi için.."