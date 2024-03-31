Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman kızı Vera ile oy kullandı

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, küçük kızı Vera ile oy kullanmak için sıra beklerken fotoğraf paylaştı. Kahraman "Şimdi bu güzel güneşli bahar gününün huzur içinde kutlanacak bir bayram olmasını bekleyecek, oylarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman kızı Vera ile oy kullandı

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından oy kullandığına dair paylaşım yaptı.

Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurttaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık Vera ile.. Şimdi bu güzel güneşli bahar gününün huzur içinde kutlanacak bir bayram olmasını bekleyecek, oylarımıza sahip çıkacağız. İyilik, güzellik, kardeşlik ve demokrasi için.."

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman kızı Vera ile oy kullandı - Resim : 1

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