Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Queensland Üniversitesi’nden moleküler biyoloji uzmanı Prof. Daisy Crick’in öncülüğünde yürütülen çalışma, omega-3 yağ asitlerinin yüksek düzeyde alındığında iltihaplanmayı tetikleyebileceğini ve bu durumun obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini yükseltebileceğini gösterdi. Özellikle balık, kuruyemiş ve avokado gibi besinlerde yoğun şekilde bulunan omega-3’lerin, bağışıklık sistemini baskılamak yerine bazı bireylerde bağışıklık yanıtını artırabileceği ifade ediliyor.

Araştırmada, omega-3 alımının kanda GlycA adı verilen bir iltihap göstergesiyle ilişkili olduğu tespit edildi. Bu bulgu, daha önce yalnızca omega-6 yağlarının iltihabı tetiklediği yönündeki genel kanıyı sorgulattı.

TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYABİLİR

Prof. Crick, çalışmaya dair değerlendirmesinde, “Yalnızca omega-3 alımını artırmak, iltihabı bastırmak ya da kalp sağlığını iyileştirmek için yeterli olmayabilir. Omega-3 ve omega-6 yağları arasındaki dengenin korunması çok daha kritik bir noktada duruyor” açıklamasını yaptı.

Araştırma, tıp dünyasının saygın yayın organlarından Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi’nde yayımlandı. Bilim insanları, elde edilen verilerin yağ asitlerinin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha derinlemesine araştırılması gerektiğine işaret ettiğini vurguluyor.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

ABD'deki RUSH Sağlıklı Yaşlanma Enstitüsü’nden Prof. Thomas Holland, araştırmayı Medical News Today’e değerlendirdi ve sonuçları “şaşırtıcı” olarak yorumladı. “Çoğu kişi omega-3’lerin iltihap karşıtı etkileri olduğuna inanıyor. Ancak bu çalışma, yüksek omega-3 seviyelerinin daha fazla iltihapla bağlantılı olabileceğini gösteriyor” dedi.

BİTKİSEL YAĞLAR DA GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Araştırma kapsamında yalnızca omega-3 değil, uzun süredir kalp dostu kabul edilen ayçiçeği, soya ve kolza gibi tohum yağları da mercek altına alındı. Bulgular, bu yağların da obezite, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceğini öne sürüyor.

Prof. Holland bu konuda, “Birleşik Krallık’ta yaklaşık 6,3 milyon insan yüksek kolesterol problemi yaşıyor. Bu durum, zamanında tedavi edilmediğinde kalp krizi ya da felç riskini ciddi şekilde artırabilir. Bitkisel yağların bu tabloya etkisini göz ardı etmek doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

GENÇLERDE KALP KRİZİ ORANI ARTIYOR

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verileri, 75 yaş altı bireylerde kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının geçmiş yıllara göre düşmesine rağmen, obezite ve hipertansiyon gibi etkenler nedeniyle son yıllarda yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle genç yaş grubunda kalp krizi vakalarının artış göstermesinin sadece yaşam tarzıyla değil, aynı zamanda beslenme biçimleriyle de yakından ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Günümüzde “sağlıklı” olarak kabul edilen birçok gıdanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, kalp-damar sağlığının yalnızca düşük kolesterolle değil, vücuttaki iltihap düzeyleriyle de doğrudan ilişkili olduğunu hatırlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi