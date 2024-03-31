Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: Partimize desteğimizi verdik
Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Arjantin İlkoku... Kılıçdaroğlu ve eşi, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı. CHP'nin eski lideri, yerel seçimler için geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olduğu okulda sandık başına gitti.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oy kullanmak için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu'na gitti.
Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için, geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olduğu okulda sandık başına geldi.
Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Partimize desteğimizi verdik" açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu seçimden önce yaptığı açıklamada "Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır" açıklaması yapmıştı.