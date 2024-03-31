Mardin'de seçime polisten gazlı müdahale: DEM Parti adayı hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde Atatürk İlkokulu’nda Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Devrim Demir'in incelemelerde bulunduğu sırada gerginlik yaşandı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çıkan gerginlik nedeniyle polisler, yurttaşlara biber gazı ile müdahale etti. Polislerin biber gazına yakın mesafeden maruz kalan Demir biber gazının etkisiyle yere yığıldı. Demir, Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müdahale anını görüntülemek isteyen gazeteci Özgür Aksoy gözaltına alındı.