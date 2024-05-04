Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni başrol! Final öncesi ortalık karışıyor

Atv’nin salı akşamları seyirciyle buluşan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi 68. Bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Diziye final öncesinde yeni bir oyuncu daha katılıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni başrol! Final öncesi ortalık karışıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin yerine gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi final yapıyor.

Atv’nin salı akşamları seyirciyle buluşan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi 68. Bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Diziye final öncesinde yeni bir oyuncu daha katılıyor

Dizinin final bölümlerine yaklaşırken, sevilen karakterlere veda etmeden önce yeni bir oyuncu daha kadroya katılıyor. Bu gelişmeyle birlikte izleyiciler, final bölümlerinde nelerin olacağını merakla bekliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisine katılacak yeni oyuncuyla ilgili detaylar belli oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni başrol! Final öncesi ortalık karışıyor - Resim : 1

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi iki sezondur atv’de Salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği dizisinin 68. Bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. 30 Nisan’da 65. bölümü yayınlanan dizide Tura adlı bela bir karakter ortaya çıkmıştı.

Önümüzdeki hafta yayınlanan bölümüne de bir kadın savcı karakteri konuk oluyor. Rolü daha önce “Çukur” ve “Vatanım Sensin” gibi fenomen dizilerde rol alan Hazal Soncul’un canlandıracağı öğrenildi.

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