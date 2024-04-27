TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacak olan TRT’nin hangi dizilere devam edip hangilerine etmeyeceği büyük merak konusuydu. TRT1 yönetimi yeni sezonla ilgili kararını verdi

TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildi

Yeni sezonda TRT’nin Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacak olması, hangi dizilere devam edip hangilerine etmeyeceği konusunda merak uyandırmıştı. TRT1 yönetimi, yeni sezonla ilgili kararını verdi.

TRT, “Gönül Dağı”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, “Mehmed Fetihler Sultanı” ve “Teşkilat” dizileri için yeni sezonda da devam kararı aldı. Bozdağ Film imzalı “Bir Sevdadır” dizisi ise 13. Bölümde final yapacak. Ayrıca kanalın cuma akşamları yayınlanan dizisi “Kara Ağaç Destanı” için de devam kararı alındı.

TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildi - Resim : 1

Yayınlanan kararlarla birlikte TRT’nin yeni sezon dizileri konusundaki planları netlik kazanmış oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kapadokya’da çekilen Motto Yapım imzalı dizinin son olarak yönetmeni değişmiş ve diziyi Cem Akyoldaş devralmıştı. Son gelen haberlere göre Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, Hakan Boyav ve Ayten Uncuoğlu’nu buluşturan dizi son dakika bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da ekrana gelecek 15. Bölümüyle sezon finali yapacak. Dün akşam 9. Bölümü yayınlanan dizinin önümüzdeki bölümde ana kadroda yer alan 2 oyuncu ekibe veda edecek.

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