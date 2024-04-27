NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı

NOW TV ekranlarında yayımlanan bir dizi daha final yapıyor. Alınan son karara göre "Kirli Sepeti" dizisi final yapıyor

NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı

NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kirli Sepeti" dizisi final kararı aldı. Uzun süredir izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, alınan son kararla final yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin final kararı, izleyiciler arasında farklı yorumlara sebep oldu. Ancak yapımcılar, hikayenin doğru noktada son bulması gerektiğine inanıyorlar. "Kirli Sepeti" dizisinin final bölümü için heyecanla beklenen detaylar ise yakında paylaşılacak.

NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezon sonuna doğru yaklaşırken hangi dizilerin devam edip hangilerinin biteceği de tek tek belli oluyor. NOW’un pazar akşamları yayınlanan eğlenceli dizisi “Kirli Sepeti”yle ilgili verilen karar kulislerde dillenmeye başladı. MedYapım’ın güçlü oyuncu kadrosuyla beğeniyle izlenen dizisine NOW TV 2.sezon onayı vermedi.

KIZIL GONCALAR DEVAM EDECEK

Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde ekrana veda etmesi planlanıyor. NOW’un şimdilik devam etmesi kesin olan dizileri MedYapım’ın “Hudutsuz Sevda” ve Gold Film’in “Kızıl Goncalar” …

ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacakATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacakGözden Kaçmasın

İddialar gerçek çıktı: NOW TV o dizinin fişini çektiİddialar gerçek çıktı: NOW TV o dizinin fişini çektiMedya

Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor
Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar
Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor! Sakın IBAN üzerinden para yollamayın Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor! Sakın IBAN üzerinden para yollamayın
Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan dev tekstil şirketi iflas etti! Dev tekstil şirketi iflas etti!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sağanak yağış geliyor! Sağanak yağış geliyor!
Dev banka iflas etti, kapatıldı! Dev banka iflas etti, kapatıldı!
İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Müsavat Dervişoğlu öne geçti İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Müsavat Dervişoğlu öne geçti
Belediye başkanlığı sona erdi: Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu