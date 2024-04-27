NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı

NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kirli Sepeti" dizisi final kararı aldı. Uzun süredir izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, alınan son kararla final yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin final kararı, izleyiciler arasında farklı yorumlara sebep oldu. Ancak yapımcılar, hikayenin doğru noktada son bulması gerektiğine inanıyorlar. "Kirli Sepeti" dizisinin final bölümü için heyecanla beklenen detaylar ise yakında paylaşılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezon sonuna doğru yaklaşırken hangi dizilerin devam edip hangilerinin biteceği de tek tek belli oluyor. NOW’un pazar akşamları yayınlanan eğlenceli dizisi “Kirli Sepeti”yle ilgili verilen karar kulislerde dillenmeye başladı. MedYapım’ın güçlü oyuncu kadrosuyla beğeniyle izlenen dizisine NOW TV 2.sezon onayı vermedi.

KIZIL GONCALAR DEVAM EDECEK

Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde ekrana veda etmesi planlanıyor. NOW’un şimdilik devam etmesi kesin olan dizileri MedYapım’ın “Hudutsuz Sevda” ve Gold Film’in “Kızıl Goncalar” …