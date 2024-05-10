Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Bayern Leverkusen-Atalanta

Bu sezon Bundesliga'da gösterdiği başarılı performansla takdirleri toplayan ve haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Bayern Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı ilerleyişini sürdüror.

Yarı final ilk maçında Roma deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Leverkusen, bugün evinde oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 82. dakikasında bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi.

Maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü yakalayan Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde adını finale yazdırmayı başardı. Ayrıca Leverkusen, bu sezonki namağlup unvanını sürdürmeye devam etti.

Bayern Leverkusen'in finaldeki rakibi Atalanta olacak.

59 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta?

Bayern Leverkusen - Atalanta arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finaline 22 Mayıs'ta İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem