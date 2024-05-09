Bakan Bak, milli tekvandocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

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Bakan Bak, milli tekvandocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Furkan Ubeyde Çamoğlu'nu kutluyorum. Müsabakalarda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan; 63 kiloda Hakan Reçber, kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

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Osman Aşkın Bak Bakanlık
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