Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için mücadele edecek

Milli okçular Mete Gazoz, Fatma Maraşlı, Ayşe Bera Süzer ve Emircan Haney, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda klasik yay ile makaralı yay karışık takımda, iki bronz madalya maçına çıkacak.

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için mücadele edecek

Almanya'nın Essen kentinde devam eden Okçuluk 2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası’nda karışık takım atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun açıklamasına göre, Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda milli okçular Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı, klasik yay ile makaralı yay karışık takımda iki bronz madalya maçına çıkacak.

Klasik Yay Karışık Takımı, 1/8 turunda Slovakya’yı 6-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya ile karşılaşan takım, beraberlik atışları sonrası 5-4 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı. Ancak yarı finalde İngiltere’ye karşı beraberlik atışlarında 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçında Hollanda’nın rakibi oldu.

Ayşe Bera Süzer ile Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı ise 1/8 turunda Polonya'yı 158-156, çeyrek finalde İspanya'yı 157-155 yenerek eledi ve yarı finalde Hırvatistan karşısında yine beraberlik atışları sonrası mağlup olarak Lüksemburg ile bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Makaralı Yay Karışık Takımı 11 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.02'de, Klasik Yay Karışık Takımı ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 15.02'de bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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