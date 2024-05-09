Yılan tarafından ısırlan milli boksörün sağlık durumu hakkında açıklama

Malatya'da antrenman yaparken yılan tarafından ısırılarak yoğun bakıma kaldırılan milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Yılan tarafından ısırlan milli boksörün sağlık durumu hakkında açıklama

Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.

Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.

Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

DOKTORLARDAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini, tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisine bugün de devam edileceğini belirtti.

Başkan Gözgeç, Malatya'da kırsal alanda koşu yaparken ayağını yılan ısıran Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler" diye konuştu.

Meyhaneciler bile bu sırları bilmiyor. Meyhane pilavına lezzet katan pişirme yöntemi Meyhaneciler bile bu sırları bilmiyor. Meyhane pilavına lezzet katan pişirme yöntemi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni teknik direktör açıklaması Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni teknik direktör açıklaması
Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı
Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığına yeniden aday oluyor Ali Koç, yeniden aday oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı
Denizli'de eken zarar etti, tarlalar bozulmaya başladı! Eken zarar etti, tarlalar bozulmaya başladı!
Eski TÜGVA yöneticisi, CHP’li belediyeye başkan yardımcısı olarak atandı! Eski TÜGVA yöneticisi, CHP’li belediyeye başkan yardımcısı olarak atandı!