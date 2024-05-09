Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

Kulübün yeni teknik direktör ve transfer planına ilişkin açıklamalarda bulunan Arat, "Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

FERNANDO SANTOS AYRILIĞI

"Şenol hocamın bırakması bir kırılmadır. Beşiktaş 3 sezondur kasım ayında havlu atıyor. Bu kırılma kasım ayında olur mu? 40 puan fark olur mu? Beşiktaş'a bu yakışmıyor. Beşiktaş bunu maddi ve manevi olarak hak etmiyor. Sonra Burak hoca gelmiş, Rıza hoca gelmiş. Fernando Santos'un gelişine camia destek vermiş. Matematik burada da uymadı. Biz de kupayı riske atamazdık. Çok üzüldüm. Kontrat yaparken, ayrılma maddeleriyle birlikte yapabileceğim en iyi kontrattı. Böyle bir hocayı kısa sürede getirebilmek çok önemliydi. Şubat transfer sezonunda kimse gelmek istemiyor. Bazı hocalar Alanyaspor maçını izledikten sonra gelmek istemedi. Matematik yürümedi. En iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a da matematiksel olarak sizi koruyabileceğim bir şey yok dedim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı dinlerim. Sonrasında karar veririz. Serdar hocamla devam etmeye karar verdik. Kararsızlıktan daha iyidir kararlılık. Sezon sonuna kadar bu konu kapanmıştır. 23 Mayıs'tan sonra durum değerlendirmesi yaparız. Kupa finali her takımın hayalidir. Finalde de çıkıp oynayacaksın şartlar ne olursa olsun."

"AFRİKA KUPASI PLANLAMASI YAPILMAMIŞ"

"Afrika Kupası planması yapılmamış. O dönemde 1 ayımız gitti. Çok acele kontratlar yapılmış. Rebic'in bize maliyeti 6 milyon euro. Herkes transfer diyor. 19-20 tane oyuncu var. Herkes alalım diye bakıyor. Ne satacaksın? Nasıl bu işin içinden çıkacaksın?"

"ÇOK CİDDİ HAMLELER VAR"

"Sağlıklı yapıyı oluşturmaya çabalıyoruz. Sağlıklı olsa bu yapı hemen sonuç alır. Biz geldikten sonra Semih niye oynamaya başladı? Semih'in şu anda 10 golü var. Semih'le 2028'e kadar kontratı kim yaptı? Altyapıdaki bütün hocaların maaşları düzeltildi. Altyapının tüm restorantları, ışıklandırmaları değişti. Biz Beşiktaş'ta altyapı kombinasyonu olmadan hiçbir şey yapamayız. Bugün dünyanın bütün kulüplerinde kadrolarında minimum 4 oyuncuyu altyapıdan istiyor. Bundan sonra düzeni kurarken teknoloji kullanacağız. Bu senenin planlamasına Arsenal 2022'de başlamış. Çok ciddi hamleler var. Sportif direktörlük artık başka bir şey. Sportif direktörlükte asıl etken satış oldu. Sonrasında alıştan başlıyor değerlendirme. Böyle bir arayış içerisine girdik. Bizim istediğimiz isimleri kulüpler kolay kolay bırakmıyor. Keşke alabilsek. Feyyaz ve Samet hocanın yanında keşke bunlar yapılsa."

"Al-Musrati'ye laf atıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası tekniklerle. Adamın şansı tutmadı. Başına gelebilecek en kötü şeyler oldu. Camiam sahip çıkacak. Yaşça çok genç insanlar. Muci kötü bir oyuncu mu? Onana'da da çok ön yargı oldu. Yaptığımız transferleri vadeli aldık. Teminat mektubu vermedik. İniş-çıkışlar yaşayabilirler. Takıma sonradan dahil olmak da zor. Olmadı, olmayacak diye bir şey söz konusu değil."

"Semih ve Muci için Avrupa Şampiyonası'ndan önce konuşmayız. Beşiktaş menfaati neyi gerektiyorsa onu yaparız. 23 Mayıs'tan sonra daha samimi konuşuruz. Chamberlain ameliyattan sonraki sürecini herkes örnek almalı. Elimizdekilere sahip çıkacağız."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR CEVABI: ASLA, 'ASLA' DEMEYECEKSİN

Sergen ve Şenol hocam Beşiktaş'ın çok önemli insanları. Ayrışmaya gidilmesini doğru bulmuyorum. Her iki hocamın da Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanıyorum. 23 Mayıs bittiğinde liglerde de durum belli olur. Serdar Topraktepe'yle görüşeceğiz ilk. Her şey olabilir. Asla, asla demeyeceksin. Otururuz konuşuruz. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin Türkiye'nin kıymetleri. Yabancı hocalarla ilgili de görüşüyoruz. 23 Mayıs'a kadar kimseyle görüşmeyeceğiz. Tercihimizi daha çok Türk hocaya doğru götürmek istiyoruz. Şartlar ne gösterir bilemiyorum. Arkadaşlarım Türk hoca konusunda daha sıcak. Oturacağız ve konuşacağız. Şu anda buna konstantre değiliz. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin dışında Türk adaylar da var. Yerli olunca illa Türkiye'den olması gerekmiyor. Görüşmeleri bitireceğiz. Şartları göstereceğiz. Bu sefer zamanımız var. Şubat ayında zamanımız yoktu."

"Kupa sonuna kadar yeni sözleşme için görüşmeyelim dedim. Cenk'e de Salih'e de keşke imzalasaydınız dedim. Serzenişlerinde haklı olabilirler. Her şey çok kötü gitti. Şu anda Beşiktaş'ın derdi sözleşme yapmak değil. Cenk'e bir şey söyleyebilir miyiz? Bu işleri dikkatli yapmak lazım. İnsanları incitmemek, tribüne atmamak lazım. Sporcumun yuhalanmasını kabul etmiyorum."

"SEMİH BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Semih bizim kırmızı çizgimiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inanıyorum. Özel bir yetenek. Samet abisi onun her şeyiyle ilgileniyor. Beşiktaşlının kahramanı şu anda. Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı hak ediyor. Montella'yla 3 hafta önce konuştuk. Ben oyuncuma sahip çıkarım. 10 yaşından beri bu çocuk gol atıyor. Bulduğu anda atıyor. Bu krizde Semih, Demir Ege ve Mustafa (Hekimoğlu) gibi oyuncular bulmak önemli. Santos giderken çok güzel sözler söyledi, bir rapor verdi."

"TECRÜBELİ DEFANS OYUNCULARINA İHTİYACIMIZ VAR"

"Tedbirli davranacağız. Bonservis ödemeden sözleşmeleri biten oyuncularla görüşüyoruz. Bonservisi Muci gibi genç oyunculara ödemek isteriz. Defansta tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var. Ramos gibi maliyetli oyuncuyu alma ihtimalimiz yok. Mutlaka tecrübeli defans oyuncularına ihtiyacımız var. Tayyip Talha'nın dönmesi çok önemli. Rashica, Muci geldikten sonra oyunu değişti."

TRANSFER PLANI

"Antrenör kararını vereceğiz. Hocayla birlikte transferi yapacağız. Biz alternatifleri konuşacağız. Kendi bütçemize göre transfer yapacağız. Belirli oyuncuları göndermeden transfer yapamazsınız. Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında başka bir hedefi olamaz. Dolayısıyla hedefimiz şampiyonluk. Bakhtiyor yabancı statüsünde değil. Onun dışında gördüğüm kadarıyla önemli değişikler olabilir, olmak zorunda. Yabancı kuralı çok acele alındı. Bizim elimizde çok fazla oyuncu var. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Çok sıkıntılı kontratlar var. Oynayan insanları üzüyor."

"KUPAYA HEDEFLENDİK"

"Her türlü iyi oyuncuya ilgimiz var. Münih'te maça gittim. Mario Gomez'le sohbet ettik. Semih'in Trabzonspor'a attığı gole izletecektim, tüm maçlarını izliyorum dedi. Bayern Münih Başkanı'yla devre arasında görüştük. Eğer 75 bin kişinin olduğu stadyumda hoş geldine geliyorsa bundan şeref duyarım. Ben Beşiktaş'ı, Türkiye'yi temsil ediyorum. Bundan neden utanayım. Ben memnun olurum. Gomez, Beşiktaş'ın en sevdiği insanlardan biri. Kupa finaline davet ettim. Bu ilişkiler devam ettirmek lazım. Kulübüm için faydalı ne varsa yapacağım. Kupaya hedeflendik."

"TÜRKİYE'NİN HER TOPRAĞINDA KUPA FİNALİ OYNARIZ"

"Armada olan Türk bayrağı. Türkiye'nin her toprağında kupa finalini oynarız. Bu vatanda gösterilen her saha bizim sahamızdır. Her yerde oynarız."