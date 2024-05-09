Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde şampiyon: Ayos Spor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesici final karşılaşmasında Ayos Spor, rakibini sonuna kadar domine ederek hak ettiği zafere ulaştı. Maçı 70-56 kazanan Ayos Spor, kupayı ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu'nun elinden aldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor ise finalde mağlup olmasına rağmen, gösterdiği mücadele ile Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi. Gümüş madalya ve şilt sahibi olan Konya ekibinin madalyaları ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse tarafından takdim edildi.

Bu sonuçla birlikte Ayos Spor ve Konya Büyükşehir Belediyespor, 2024-2025 sezonunda TBL'de mücadele edecek.