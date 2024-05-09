Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde şampiyon: Ayos Spor

Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 70-56 yenerek Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Son Güncelleme:
Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde şampiyon: Ayos Spor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesici final karşılaşmasında Ayos Spor, rakibini sonuna kadar domine ederek hak ettiği zafere ulaştı. Maçı 70-56 kazanan Ayos Spor, kupayı ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu'nun elinden aldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor ise finalde mağlup olmasına rağmen, gösterdiği mücadele ile Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi. Gümüş madalya ve şilt sahibi olan Konya ekibinin madalyaları ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse tarafından takdim edildi.

Bu sonuçla birlikte Ayos Spor ve Konya Büyükşehir Belediyespor, 2024-2025 sezonunda TBL'de mücadele edecek.

Son Güncelleme:
Yılan tarafından ısırlan milli boksörün sağlık durumu hakkında açıklama Yılan tarafından ısırlan milli boksörün sağlık durumu hakkında açıklama
Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu
Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için mücadele edecek Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için mücadele edecek
ÇOK OKUNANLAR
Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da
Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Bayern Leverkusen-Atalanta Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak olarak finale yükseldi
Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme
Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile! Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor