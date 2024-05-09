Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor

Faydaları saymakla bitmiyor. Sofralardan eksik olmayan yeşil fasulye nasıl saklanır? Bu yöntemle hazırladığınız kışlık yeşil fasulyeler asla bozulmuyor. İşte kışlık yeşil fasulye saklamanın yolu

Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor

Sağlıklı ve lezzetli bir sebze olan yeşil fasulyenin tazeliğini korumak için bu kolay adımları takip edebilirsiniz. Böylece, kış aylarında da vitamin ve mineral deposu olan yeşil fasulyeyi rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Kış aylarında taze yeşil fasulyenin lezzetini ve besin değerini korumak için doğru saklama yöntemlerini bilmek oldukça önemlidir. Doğru şekilde saklandığında, yeşil fasulye yaklaşık 2 yıl boyunca tazeliğini koruyabilir.

İşte kışlık yeşil fasulye saklamanın kolay ve etkili bir yolu:

KIŞ İÇİN YEŞİL FASULYE BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Buzlukta taze fasulyeleri pişirerek saklamak için önce taze aldığımız fasulyeleri yıkayarak işe başlıyoruz. Yıkanan fasulyelerin baş kısımlarını ve kılçıklarını temizleyerek devam ediyoruz. Dilerseniz taze fasulyeleri ikiye bölebilirsiniz.

Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor - Resim : 1


Ardından fasulyelerinize yetecek kadar domatesin kabuklarını soyarak dildiğiniz büyüklükte doğrayın.
Taze fasulyelerin rahatlıkla pişebileceği büyüklükte bir tencere alın ve ilk olarak domatesleri pişirmeye başlayın.


Ardından fasulyeleri ekleyip yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişme süresini taze fasulyelerin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Taze fasulyelerin renginin dönmesi pişkinliğini anlamak için bir kıstas olabilir.
Taze fasulyeler piştikten sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın. Soğuyan taze fasulyeleri buzdolabı poşetleri doldurun.


Poşetlerin bir pişirimlik porsiyonlar halinde olmasında dikkat edin. Poşetlediğiniz taze fasulyeleri bu buzluğa atabilirsiniz.

Kaynaklar: Haberturk.com, Gercekgundem.com, Youtube.com

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