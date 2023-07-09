Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...

Fasulye, kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, taze fasulyelerin kış aylarında bulunması oldukça zordur. Bu nedenle, fasulyelerinizi kışlık olarak saklamak isterseniz doğru yöntemleri kullanmanız gerekmektedir.

Fasulyelerinizi saklamadan önce, taze ve sağlıklı olanları seçmeniz önemlidir. Daha sonra, fasulyeleri ayıklayarak temizleyin ve kaynar su içerisinde 3-4 dakika haşlayın. Haşlama işlemi, fasulyelerinizi daha uzun süre saklamanızı sağlayacaktır.

Haşladığınız fasulyeleri soğuk su ile yıkayarak süzün ve kurumaları için bir süre bekletin. Kuruduktan sonra, temiz ve kuru bir kap içerisinde saklayabilirsiniz. Kapaklı cam kavanozlar veya plastik kaplar, fasulyelerinizin tazeliğini koruması için idealdir.

Fasulyelerinizi sakladığınız kapları serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bu sayede, fasulyelerinizin lezzeti ve besin değerleri korunacaktır.

Yukarıdaki yöntemleri kullanarak, kışlık fasulyelerinizi kolaylıkla saklayabilirsiniz. Böylece, kış aylarında da taze fasulye yeme keyfini yaşayabilirsiniz.

FASULYE KONSERVESİNİN TARİFİ

Malzemeler

4 kilogram taze fasulye

3 kilogram domates

4 tane kırmızı biber

1 kilo yeşil biber

2 su bardağı sıvı yağ

tuz

Taze Fasulye Konservesi Nasıl Yapılır?

Fasulyeleri yıkadıktan sonra kırın.

Kırmızı ve yeşil biberleri ise yemeklik doğrayın. Sıvı yağı biraz kızdırıp biberleri ve fasulyeyi kavurun.

Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin ve karışıma ekleyin.

Pişerken sona doğru 2 yemek kaşığı kadar tuz ekleyin.

Ocağın altını kapadıktan sonra kavanozları karışım ile doldurun.

Kavanozları ters çevirip bir örtü üzerinde soğuyana kadar bekletin ve güneş görmeyen bir yerde sonrasında kullanmak için muhafaza edin.



Afiyet olsun.