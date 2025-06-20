Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı

Yıllık bazda ise tablo daha da dikkat çekici. Nisan 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde Türk yatırımcılar, yurt dışından toplam 2 milyar 296 milyon dolarlık konut satın alarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'den alınan gayrimenkul tutarı ise 2 milyar 129 milyon dolar oldu.