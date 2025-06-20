Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı
Tüm dünya bu evi konuşuyor! Dünyanın en pahalı evi ortaya çıktı. Bir Türk vatandaşının Dubai'de 130 milyon dolara satın aldığı lüks konut, dünya çapında emlak piyasasına damga vurdu. İşte dünyanın en pahalı evi...
Kaynak: Ekonomim
Son yıllarda Türk yatırımcıların gayrimenkul tercihi değişti. Türkiye'de yabancıların konut alımı yavaşlarken, Türk vatandaşları yurt dışında gayrimenkule yöneldi. Bu eğilim 2024'te tarihi bir rekora sahne oldu. Dünyanın en pahalı evi ortaya çıktı. Bir Türk vatandaşının Dubai'de 130 milyon dolara satın aldığı lüks konut, dünya çapında emlak piyasasına damga vurdu.
TÜRKLER YURT DIŞINA YATIRIMDA HIZ KESMİYOR
Türkiye’den yurt dışından konut alımı son yıllarda büyük artış gösterdi. 2020 yılında yalnızca 213 milyon dolar olan bu rakam, 2023 itibarıyla yüzde 185 oranında artarak 1 milyar 782 milyon dolara yükseldi. 2025 yılının ilk dört ayında ise Türklerin yurt dışı konut yatırımları, yabancıların Türkiye’de yaptığı yatırımları geride bıraktı.
TÜRKİYE, NET GAYRİMENKUL YATIRIMCISI OLDU
Ödemeler dengesi verilerine göre, 2025 Ocak-Nisan döneminde Türkler yurt dışından 793 milyon dolarlık konut satın alırken, aynı dönemde yabancılar Türkiye’den 555 milyon dolarlık gayrimenkul aldı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, ‘net gayrimenkul yatırımcısı’ konumuna yükseldi.
Yıllık bazda ise tablo daha da dikkat çekici. Nisan 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde Türk yatırımcılar, yurt dışından toplam 2 milyar 296 milyon dolarlık konut satın alarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'den alınan gayrimenkul tutarı ise 2 milyar 129 milyon dolar oldu.
DÜNYANIN EN PAHALI EVİ
2024 yılında yaşanan en dikkat çekici gelişme ise, bir Türk vatandaşının Dubai’de gerçekleştirdiği alım oldu. 130 milyon dolarlık bu konut satın alımı, "dünyanın en pahalı konut satışı" olarak kayıtlara geçti. Satışı yapan kişi hakkında detay paylaşılmazken, alıcının Türk vatandaşı olduğu doğrulandı.
YATIRIM ROTALARI DEĞİŞTİ
Bu gelişmeler, Türk yatırımcıların artık sadece yerel değil, küresel gayrimenkul pazarında da etkili olmaya başladığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu trend, ekonomik koşullar, döviz getirisi ve yurtdışındaki yaşam beklentileriyle şekillenmeye devam edecek. Türklerin ilgisinin yöneldiği ülkeler arasında Dubai’nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve ABD de öne çıkıyor.