Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 yılına ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerini yayımladı. Açıklanan sıralamada Türkiye, 1,32 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
IMF’nin güncel verilerine göre listenin zirvesinde 29,17 trilyon dolarlık GSYİH ile Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Onu 18,27 trilyon dolarla Çin takip ederken, Almanya 4,73 trilyon dolarlık ekonomik hacmiyle üçüncü sırada yer aldı. Japonya ve Hindistan ise ilk 5’teki yerlerini korudu.
İŞTE 2024’ÜN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ
IMF’nin sıralamasında ilk 20 şu şekilde belirlendi:
1-ABD – 29,17 trilyon dolar
2-Çin – 18,27 trilyon dolar
3-Almanya – 4,73 trilyon dolar
4-Japonya – 4,29 trilyon dolar
5-Hindistan – 3,89 trilyon dolar
6-Birleşik Krallık – 3,59 trilyon dolar
7-Fransa – 3,18 trilyon dolar
8-İtalya – 3,18 trilyon dolar
9-Brezilya – 2,27 trilyon dolar
10-Kanada – 2,24 trilyon dolar
11-Meksika – 1,99 trilyon dolar
12-Rusya – 1,92 trilyon dolar
13-Güney Kore – 1,78 trilyon dolar
14-Avustralya – 1,70 trilyon dolar
15-İspanya – 1,69 trilyon dolar
16-Endonezya – 1,54 trilyon dolar
17-Türkiye – 1,32 trilyon dolar
18-Hollanda – 1,17 trilyon dolar
19-Suudi Arabistan – 1,11 trilyon dolar
20-İsviçre – 977,95 milyar dolar
TÜRKİYE, AVRUPA’DAKİ YERİNİ KORUYOR
Sıralamaya göre Türkiye, Avrupa’da GSYİH açısından en büyük 7. ekonomi olarak konumlandı. Hollanda, İsviçre ve Polonya gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, küresel düzeyde de gelişmekte olan ekonomiler arasında önemli bir pozisyon elde etti.
IMF, ekonomik büyüklüklerin yıl sonuna kadar çeşitli etkenlere bağlı olarak revize edilebileceğini belirtirken, açıklanan veriler mevcut ekonomik görünümün genel bir fotoğrafını sunuyor.