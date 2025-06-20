Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 yılına ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerini yayımladı. Açıklanan sıralamada Türkiye, 1,32 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 1

IMF’nin güncel verilerine göre listenin zirvesinde 29,17 trilyon dolarlık GSYİH ile Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Onu 18,27 trilyon dolarla Çin takip ederken, Almanya 4,73 trilyon dolarlık ekonomik hacmiyle üçüncü sırada yer aldı. Japonya ve Hindistan ise ilk 5’teki yerlerini korudu.

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Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 2

İŞTE 2024’ÜN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ

IMF’nin sıralamasında ilk 20 şu şekilde belirlendi:

1-ABD – 29,17 trilyon dolar

2-Çin – 18,27 trilyon dolar

3-Almanya – 4,73 trilyon dolar

4-Japonya – 4,29 trilyon dolar

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Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 3

5-Hindistan – 3,89 trilyon dolar

6-Birleşik Krallık – 3,59 trilyon dolar

7-Fransa – 3,18 trilyon dolar

8-İtalya – 3,18 trilyon dolar

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Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 4

9-Brezilya – 2,27 trilyon dolar

10-Kanada – 2,24 trilyon dolar

11-Meksika – 1,99 trilyon dolar

12-Rusya – 1,92 trilyon dolar

13-Güney Kore – 1,78 trilyon dolar

14-Avustralya – 1,70 trilyon dolar

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Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 5

15-İspanya – 1,69 trilyon dolar

16-Endonezya – 1,54 trilyon dolar

17-Türkiye – 1,32 trilyon dolar

18-Hollanda – 1,17 trilyon dolar

19-Suudi Arabistan – 1,11 trilyon dolar

20-İsviçre – 977,95 milyar dolar

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Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 6

TÜRKİYE, AVRUPA’DAKİ YERİNİ KORUYOR

Sıralamaya göre Türkiye, Avrupa’da GSYİH açısından en büyük 7. ekonomi olarak konumlandı. Hollanda, İsviçre ve Polonya gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, küresel düzeyde de gelişmekte olan ekonomiler arasında önemli bir pozisyon elde etti.

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Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 7

IMF, ekonomik büyüklüklerin yıl sonuna kadar çeşitli etkenlere bağlı olarak revize edilebileceğini belirtirken, açıklanan veriler mevcut ekonomik görünümün genel bir fotoğrafını sunuyor.

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