Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

TÜRKİYE, AVRUPA’DAKİ YERİNİ KORUYOR

Sıralamaya göre Türkiye, Avrupa’da GSYİH açısından en büyük 7. ekonomi olarak konumlandı. Hollanda, İsviçre ve Polonya gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, küresel düzeyde de gelişmekte olan ekonomiler arasında önemli bir pozisyon elde etti.