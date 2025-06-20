Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı

Daha önce 21 Ağustos 2024’te verilen geçici mühlet ve bu kapsamda uygulanan tüm ihtiyati tedbirler ile konkordato şerhleri kaldırıldı.

13 Kasım 2024 tarihinde verilmiş olan kesin mühlet kararı da geçersiz kılındı.

Şirkete atanan geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin’in görevi sona erdi.

İflas sürecinin yürütülmesi için Konya 1. İcra (İflas) Müdürlüğü nezdinde 2025/5 İflas numarası ile bir iflas masası oluşturuldu.