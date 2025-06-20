Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Türkiye genelinde yükselen maliyetler, özellikle de akaryakıt fiyatlarındaki artış, lojistik sektörünü sarsmaya devam ediyor. Son olarak Konya’da faaliyet gösteren köklü nakliye şirketlerinden Cüşen Nakliyat İnşaat ve Tarım Ürünleri Ltd. Şti. için iflas kararı verildi. Şirketin daha önce yaptığı konkordato başvurusu, mahkeme tarafından reddedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisi Türkiye’de de derin şekilde hissediliyor. Özellikle lojistik ve nakliye alanında faaliyet gösteren firmalar, yükselen maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu kapsamda, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, uzun süredir mali zorluklarla mücadele eden Cüşen Nakliyat için konkordato talebini kabul etmeyerek iflasına hükmetti.
MAHKEME: ŞİRKETİN MALİ YAPISI KURTARILAMAZ DURUMDA
Mahkemenin 28 Mayıs 2025 tarihli kararına göre, Cüşen Nakliyat hakkında 2024/670 esas numaralı konkordato davası reddedildi. Aynı karar kapsamında, şirketin aynı gün saat 15.00 itibarıyla resmen iflasına karar verildi. Mahkeme kararında yer alan detaylara göre:
Daha önce 21 Ağustos 2024’te verilen geçici mühlet ve bu kapsamda uygulanan tüm ihtiyati tedbirler ile konkordato şerhleri kaldırıldı.
13 Kasım 2024 tarihinde verilmiş olan kesin mühlet kararı da geçersiz kılındı.
Şirkete atanan geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin’in görevi sona erdi.
İflas sürecinin yürütülmesi için Konya 1. İcra (İflas) Müdürlüğü nezdinde 2025/5 İflas numarası ile bir iflas masası oluşturuldu.
NAKLİYE SEKTÖRÜNDE İFLASLAR ARTIYOR
Cüşen Nakliyat’ın iflası, sadece Konya özelinde değil, Türkiye genelinde lojistik sektörünün içinde bulunduğu zor dönemi de gözler önüne seriyor. Son dönemde artan akaryakıt fiyatları, taşımacılık firmalarının en büyük maliyet kalemi haline geldi. Buna döviz kurundaki dalgalanmalar ve girdi maliyetlerindeki sürekli artış da eklendiğinde, küçük ve orta ölçekli taşımacılık firmalarının finansal dayanıklılığı giderek zayıflıyor.