Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan dev tekstil şirketi iflas etti!

Bursa merkezli dev şirket iflas etti. Bursa’nın ünlü tekstil şirketinin iflası sektörde şaşkınlık yarattı

Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan dev tekstil şirketi iflas etti!

Küresel ekonomik kriz Almanya, ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkede iflaslara yol açtı. Türkiye'de de son dönemde iflas eden şirketlerin sayısı artıyor

Bursadabugun.com'daki habere göre; Bursa’da iflas eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas ettiğini açıkladı.

BURSA SERİ İFLASLARLA GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bursa sık sık iflas eden şirketlerin haberleriyle gündeme geliyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Nilüfer’de bulunan Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas ettiğini açıkladı. Şirket, borçlarından dolayı konkordato talep etmiş ancak mahkeme talebin reddine karar vermişti. Reddedilen konkordato sonucu resmen şirketin iflası ilan edildi.

İşte iflas eden şirketin kararı hakkında detaylar:

Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16/04/2024 tarih ve 2022/1384 Esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 14:18’da açılmasını kararlaştırmıştır.

Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan dev tekstil şirketi iflas etti! - Resim : 1

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