4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu

TRT1 teşkilat dizisi 5.sezonda da devam edecek mi? TRT1 yönetimi kararını verdi

4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu

TRT1 teşkilat dizisi 5. sezon için devam kararı aldı mı? TRT1 yönetimi sonunda kararını verdi. Dizinin hayranları uzun süredir bu konuda merak içerisindeydi. Sonunda TRT1 yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, teşkilat dizisi 5. sezon için devam edecek.

Dizinin başarılı performansı ve izleyicilerden gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda TRT1 yönetimi, teşkilat dizisinin 5. sezon için devam etme kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT’nin dört sezondur devam eden dizisi Teşkilat’a TRT’den beşinci sezon onayı çıktı.

4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu - Resim : 1

Teşkilat dizisi dört sezondur pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Timur Savcı & Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği diziyi başarılı yönetmen Burak Arlıel çekiyor. Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizi beşinci sezonunda da devam edecek. Dizinin haziran ayında 111 ya da 112. bölümde sezon finali yapması gündemde…

4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu - Resim : 2

DİZİYE VEDA EDECEKLER

Sezon finaline doğru peş peşe ayrılıkların yaşanacağı da öğrenildi. Dizinin Neslihan Erdemsoy’u Aybüke Pusat beşinci sezonunda da diziye devam edecek. Ömer Atmaca’ya hayat veren ünlü aktör Murat Yıldırım’ın ise kulislerde diziye devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor. kulislerde devam etmeyeceği dedikodusu dolaşıyor. Yıldırım diziyle bir sezonluk anlaşma imzalamış ancak hem kanal, hem yapım şirketinin ısrarıyla ikinci sezonda da dizide oynamayı kabul etmişti.

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4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu 4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu
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