ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak

Son dönemde oldukça ses getiren ATV yapımları arasında yer alan "Ateş Kuşları" ve "Aldatmak" projelerinin ardından merakla beklenen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin de final tarihi duyuruldu.

Dizi severlerin heyecanla takip ettiği bu yapımın final tarihi hakkında detaylar ise şöyle...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ederken, final tarihi konusunda da netlik kazandı.

ATV'YE TEPKİ YAĞDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin final yapacak olmasından dolayı seyirciler ATV'ye tepki yağdırdı. Ancak, ATV yönetimi final kararından geri adım atmadı

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Sezon sonu yaklaştıkça peş peşe final haberleri de gelmeye başladı. Atv’nin cuma akşamları yayınlanan ”Ateş Kuşları” dizisi 54. Bölümde, perşembe günü seyirciyle buluşacak “Aldatmak” dizisi 71. Bölümde ekrana veda edecek. Kanalın salı akşamları yayınlan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi de final yapıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın son gelen habere göre final tarihi öne çekildi ve iki sezondur yayınlanan dizi 68. Bölümünde ekrana veda edecek. atv’nin yeni bir değişiklik olmazsa yeni sezona taşıyacağı dizileri ise “Kardeşlerim” ve “Kuruluş Osman”….