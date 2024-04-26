Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar

Bazı insanlar şikayet etmeye çok bayılıyor. Burçların kişilik üzerindeki etkileri tartışmalı olsa da, bazı insanlar burç özelliklerine inanmaktadır. Astroloji uzmanlarına göre mutlu olmayı bilmeyen ve çokça şikayet eden 3 burç belli oldu

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Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar

Astrolojiye inananlar için burçların kişilik üzerinde etkili olduğuna inanılır. Her burcun kendine özgü özellikleri bulunur ve bu özellikler bazen insanları rahatsız edebilir.

Her burcun kendine özgü güzellikleri olduğu gibi, rahatsız edici yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle, burçların şikayet eğilimleri konusunda bilgi sahibi olmak, insan ilişkilerinde anlayışlı olmayı sağlayabilir.

Astroloji uzmanlarına göre şikayet etmeye bayılan 3 burç belli oldu.

Bazı insanlar hatalardan ders çıkarır bazıları sineye çeker bazıları ise muhakkak şikâyet eder ve çözerler. Peki, kimler böyledir? İşte asla haksızlığa gelemeyen ve şikâyet etmeyi seven 3 burç insanı.

KOVA: İnadıyla baş edilmeyecek burç varsa o da Kovadır. Bir Kova bir şeyi hatalı ya da kusurlu gördüyse mutlaka söylenir ve şikâyet eder. Hakkını aramak ister. Kova burcu kimsenin hakkını yemediği gibi başkasının da kendi hakkını yemesine izin vermez. Kova ayrıca planlamacıdır. Plana uyulmadığı zaman öfkeden deliye döner.

BAŞAK: Kusurlara asla tahammülü olmayan Başak burcuna yanlış yapmak risklidir. Detayları önemseyen Başak karşısındakinden aynı titizliği göremezse gerekli mercilere başvurur ve hakkını arar. Başak burcunun intikamı da çok ağır olur. Başak burcuyla iş yaparken dikkat edin. Bir şeyi eksik yaptığınız zaman başınız derde girecek demektir.

Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar - Resim : 1

AKREP: Siz siz olun Akrep burcuna yanlış yapmayın. Haksızlığa gelemeyen Akrep burcu konuyu çok uzatmaz kesin çözüm yoluna başvurur. Akrep açıkçası hiç bir şeyi beğenmez. Yetinmeyi bilmeyen bir burçtur. Tasarruf nedir bilmeyen bu burç ayrıca borçlanmasıyla ünlüdür. Hemen hemen bir çok bankadan kredi kartı vardır. Bir çok bankaya da akrep burcundan olanların kredi borcu vardır. Akreplerle iş yaparken dikkat etmek gerekiyor.

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