Müdürü şikayet eden 4 öğretmen, bakanlığı ve savcılığı tacize inandıramadı

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, geçmişte AKP'den Sivas milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Lisesi Müdürü Necati A. aynı okulda görevli 4 öğretmen tarafından hem Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildi hem de hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Taciz suçlamasına gerekçe olarak Necati A.'nın kadın öğretmenlerle konuşurken elini pantolon cebine sokarak sürekli cinsel organıyla oynaması gösterildi. "AK Partili tanıdıklarım var, bana bir şey olmaz" dediği ileri sürülen Necati A. hakkında iki soruşturmada da işlem yapılmasına gerek olmadığı yönünde karar verildi.

Lise müdürü Necati A'nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği, bazı öğretmenleri ise taciz ettiği ileri sürüldü. Okulda görevli 4 öğretmen Necati A.'yı mobbing ve cinsem taciz gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etti. Öğretmenler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu.

Daha önce milletvekili aday adayı olan Necati A., iddiaya göre bu şikayetler sonrasında eski Milli Eğitim Bakanı Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le hemşehri olduğunu belirterek kimsenin kendisine bir şey yapamayacağını söyledi.

4 ÖĞRETMEN İFADE VERDİ

Öğretmenlerden Z., savcılıkta verdiği ifadesinde Necati A.'nın hakaretine ve cinsel tacizine maruz kaldığını, bunu sistematik olarak yaptığını iddia etti.

Öğretmen E., Necati A'nın herkesin içinde ve yalnızken elini pantolonunun cebine sokarak cinsel organı ile oynadığına birçok kez şahit olduğunu ve bunu görünce kafasını çevirdiğini anlattı.

Öğretmen S., Necati A'nın okul içerisinde sürekli olarak elini cinsel organına götürdüğünü öne sürdü.

Öğretmen F., Necati Aydın'ın yaptığı hareketlere sıkça kez şahit olduğunu, bu hareketleri her zaman yaptığını, genellikle eli cebinde oturduğunu ayağa kalktığında elleri ile cinsel organını düzelttiğini iddia etti.

BAKANLIK: İŞLEME GEREK YOK

Milli Eğitim Bakanlığı, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında inceleme yapması için müfettiş görevlendirdi. Teftiş Kurulu tarafından hazırlana raporda "Necati A.'nın öğretmenler üzerinde baskı kurduğu, bazı kadın öğretmenler karşısında cinsel organı ile oynayarak onları taciz ettiği iddialarının araştırıldığı anlatıldı. Tanık ifadelerinin de alındığı belirtilirken iddiaların sübuta ermediği kanaatine varıldı. Raporda "Necati A. hakkında herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

SAVCILIK: CİNSEL TACİZ DEĞİL REFLEKS

Savcılık benzer bir karar alırken, 'cinsel organı düzeltme' eyleminin gerekçesi 'kaşınma ve refleks olarak açıklandı. Savcılık kararında, "Tanıkların beyanlarından anlaşıldığı üzere Necati A'nın ayağa kalkarken ve ayaktayken cinsel organını pantolonu cebinden düzelttiği bu eylemlerin cinsel davranış dışında refleks veya kaşınma nedeniyle yaptığı, cinsel taciz suçunu işlemediği, yapılan hakaret suçlamasının soyut isnat dışında kaldığı, kovuşturma yapılmasına yeterli delil bulunmadığına" ifadesi kullanıldı.

Öğretmen Z., savcılık kararına itiraz ederek Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'ne ikinci bir başvuruda bulundu.