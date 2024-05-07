Sağanak ve kar alarmı verildi: 11 ile sarı kodlu uyarı!

MGM Doğu ve Güney Doğu'daki 11 kente kuvvetli sağanak, 2 bin metre üzeri rakımlı bölgeler için ise kar yağışı uyarısı yaptı.

Sağanak ve kar alarmı verildi: 11 ile sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Bitlis ve Urfa için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bu kentlerde sabah erken saatlerden itibaren kuvvetli sağanak, 2 bin metre rakım üzerindeki bölgelerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görüleceğini vurgulayan MGM'nin açıklaması şöyle:

"Salı günü (07.05.2024) sabah ilk saatlerden itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Van'ın güneyinin, Hakkari'nin kuzeyinin ve Şırnak'ın doğusunun ile Ağrı'nın ve Bitlis'in 2000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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