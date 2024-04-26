Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor

Şalgam suyunun mucizevi etkileri öğrenenleri şaşırtmaya devam ediyor. 1 bardak tüketildiğinde bakın ne işe yarıyor...

Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor

Şalgam suyu, genellikle Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen fermente bir içecektir. Bu içecek, turpgiller ailesine ait olan siyah turp, havuç, şalgam ve tuzun fermente edilmesiyle elde edilir. Şalgam suyu, genellikle acı ve ekşi bir tat profiline sahiptir ve genellikle baharatlarla tatlandırılarak servis edilir. Ayrıca, şalgam suyunun sağlık açısından faydaları da bulunmaktadır.

Tarifsiteniz.com'da yayınlanan bir haberde; Şalgam suyunun uyku öncesi içilmesi durumunda sağladığı faydalardan bahsedildi

Uzmanlara göre uyku öncesinde içilen Şalgam suyu gece boyunca bağırsaklarınızın tıkır tıkır çalışmasını sağlıyor ve sabah uyandığınızda tuvalete daha iyi çıkmanızı sağlıyor. Özellikle kabızlık sorununuz varsa uyumadan önce 1 bardak şalgam suyu içmeniz bağırsaklarınızı temizlemekle kalmıyor sabah uyandığınızda da kabızlık sorunun geçmesini sağlıyor.

Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor - Resim : 1

ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

1. Sindirim sistemini düzenler.
2. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
3. Antioksidan özelliklere sahiptir.
4. Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
5. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir.
6. Cilt sağlığını destekler.
7. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir.
8. Göz sağlığını korur.
9. Kansere karşı koruyucu etkisi olabilir.
10. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.
11. Kemik sağlığını destekler.
12. Karaciğer sağlığını korur.
13. Metabolizmayı hızlandırabilir.
14. İdrar söktürücü özelliği vardır.
15. Saç ve tırnak sağlığını destekleyebilir.

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