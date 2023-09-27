Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu...

Türk mutfağında sevilen içeceklerden biri olan şalgam suyunun pek bilinmeyen faydaları

Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu...

Şalgam suyu son yıllarda oldukça popüler hale gelmiş olsa da, hala pek çok kişi tarafından bilinmeyen faydaları bulunmaktadır. İşte şalgam suyunun faydaları

1. Sindirim Sistemi Sağlığına Faydaları


Şalgam suyu, sindirim sistemi sağlığına oldukça faydalıdır. İçeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsaklardaki faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Ayrıca kabızlık sorunu yaşayanlar için de şalgam suyu oldukça etkilidir.

2. Cilt Sağlığına Faydaları


Şalgam suyu içerisindeki A ve C vitaminleri sayesinde cilt sağlığına oldukça faydalıdır. Ciltteki lekelerin azalmasına yardımcı olan şalgam suyu, aynı zamanda cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

3. Kilo Vermeye Yardımcı Olur


Şalgam suyu, düşük kalorili bir içecek olmasının yanı sıra içeriğindeki lifler sayesinde tokluk hissi verir. Bu da kilo vermeye yardımcı olur.

4. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir


Şalgam suyu içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde de vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur.

5. Kemik Sağlığına Faydaları

Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu... - Resim : 1
Şalgam suyu içeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığına oldukça faydalıdır. Özellikle çocukların kemik gelişimine katkı sağlar.

6. Kan Şekerini Düzenler


Şalgam suyu, içeriğindeki lifler sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu da özellikle diyabet hastaları için oldukça faydalıdır.

ŞALGAM SUYUNUN TARİFİ

Ulusalpost.com'da yer alan bir içerikte; Şalgam suyunun tarifi paylaşıldı. İşte ev yapımı şalgam suyunun tarifi

Malzemeler:


- 1 büyük boy şalgam
- 1 kg. siyah havuç
- 1 büyük boy pancar
- 2 servis yemek kaşığı kaya tuzu
- 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu
- Yarım ekmek
- Tülbent
- 1 adet pet bidon (10 Lt)

Hazırlanışı:


1. Pancar, şalgam ve havuçlar yıkanıp üst kabukları tıraşlanır.
2. Şalgam ve pancar dilimlere ayrılır, havuç dörde bölünür.
3. Bir tülbentin içine ekmek konur ve ağızından düğümlenir.
4. Bidona konulur.
5. Tüm malzeme bidonun içine yerleştirilir.
6. Tuz suyla eritilerek bidona koyulur.
7. Bidon tamamına su doldurularak ağzı sıkıca kapatılır.
8. Serin bir yerde 15 gün boyunca bekletilir. Kesinlikle arada açılmaması gerekir.
9. 15 gün sonra içindeki tülbent çıkarılır.
10. Şalgam suyu şişelere doldurulur.
11. Servise hazırdır.

Evde şalgam suyu yapmak oldukça kolaydır ancak dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle malzemelerin taze ve kaliteli olması önemlidir. Ayrıca bidonun ağzının sıkıca kapatılması ve 15 gün boyunca bekletilmesi de şalgam suyunun lezzetli ve sağlıklı olması için önemlidir.

Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı... Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı...
Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu... Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu...
Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?
Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo... Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo...
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı! Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu