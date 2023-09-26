Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?

Tahin ve Pekmezin Zararları: Ayrı Ayrı Tüketin

Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?

Tahin pekmez ikilisi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak her ne kadar lezzetli olsa da, birlikte tüketimi vücudumuza zarar verebilir. Tahin ve pekmezin ayrı ayrı faydaları olsa da bir araya geldiklerinde tüm faydalarını kaybediyorlar. İşte tahin pekmez ikilisinin zararları ve ayrı ayrı tüketmenin önemi.

Tahin içerisinde bol miktarda yağ bulunurken, pekmez ise içerisinde bol miktarda şeker barındırır. Bu iki besinin bir arada tüketimi, kilo alımını hızlandırır ve şeker seviyesini yükseltir. Ayrıca, sık sık tüketildiğinde şişkinliğe de neden olabilir. Şişkinlik genellikle el, ayak ve yüzde meydana gelirken, karın bölgesinde de görülebilir.

Bunun yanı sıra, tahin pekmez ikilisi böbrek hastaları için de zararlıdır. Tahin, kalp ve beyin sağlığını korurken, pekmez kansızlığa iyi gelir ve hafızayı kuvvetlendirir. Ancak, bu faydaları elde etmek için tahin ve pekmezi ayrı ayrı tüketmek gerekir.

Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? - Resim : 1

Tahin pekmez ikilisi yerine, kahvaltılarda ya da ara öğünlerde farklı alternatifler tercih edilebilir. Örneğin, tahini yoğurtla karıştırarak tüketmek hem sağlıklı hem de lezzetlidir. Ayrıca, pekmezin yerine bal veya reçel kullanmak da iyi bir alternatiftir.

KANSER HASTALARI DİKKAT

Cumhuriyet.com.tr'de aktarılanlara göre; Kanser hastalıkları Kışın bağışıklığı güçlendirmek için her gün fazla miktarda tüketilen pekmez, sağlığınız için ciddi bir risk oluşturuyor. Pekmezin içerisinde yoğun miktarda bulunan şeker ve yağ, ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarının oluşmasına sebebiyet verebiliyor.

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