Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: O Belge Olmadan Kiraya Verene 143 Bin TL Ceza Kesilecek

HİLELİ KİRACILIK GİRİŞİMLERİ DE TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde bazı ev sahiplerinin, kısa süreli kiralamaları sahte uzun dönem sözleşmelerle gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak yetkililer bu tür durumlara karşı da hazırlıklı. Hileli sözleşme tespit edilen mülk sahiplerine de aynı şekilde 1 milyon 439 bin 300 TL ceza uygulanıyor.

Uzmanlar, hem yüksek cezalarla karşılaşmamak hem de yasal süreci doğru yürütmek için, turizm amaçlı kiralama yapacak herkesin mutlaka gerekli belgeleri edinmesi gerektiğini vurguluyor.