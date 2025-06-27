Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: O Belge Olmadan Kiraya Verene 143 Bin TL Ceza Kesilecek
Turizm bölgelerinde evi olanları ilgilendiren kritik karar! Belgesi olmadan turistlere ev kiralayan ev sahiplerine 143 bin TL'den başlayan dev cezalar kesiliyor, tekrarı halinde ceza 1,4 milyon TL’ye kadar çıkıyor.
Kaynak: Haber48
Muğla’nın popüler turizm ilçelerinden Fethiye’de, kısa süreli konut kiralamalarına yönelik denetimler artırıldı. Turistlere ev kiralayan birçok ev sahibi, yasal zorunluluğu ihlal ettiği gerekçesiyle ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.
BELGESİZ KİRALAMAYA 143 BİN LİRALIK CEZA
Haber48'in haberine göre, Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi olmadan konutlarını turistlere kiraya veren 42 ev sahibine toplam 6 milyon 45 bin 60 TL ceza kesildi. Her bir konut için uygulanan ceza tutarı 143 bin 930 TL oldu.
TEKRAR EDENLERİ BEKLEYEN DEV CEZALAR
Yetkililer, aynı evin yeniden izinsiz kiralanması halinde ceza miktarının 719 bin 650 TL’ye, üçüncü ve sonraki tespitlerde ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye kadar çıktığını açıkladı.
HİLELİ KİRACILIK GİRİŞİMLERİ DE TESPİT EDİLDİ
Denetimlerde bazı ev sahiplerinin, kısa süreli kiralamaları sahte uzun dönem sözleşmelerle gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak yetkililer bu tür durumlara karşı da hazırlıklı. Hileli sözleşme tespit edilen mülk sahiplerine de aynı şekilde 1 milyon 439 bin 300 TL ceza uygulanıyor.
Uzmanlar, hem yüksek cezalarla karşılaşmamak hem de yasal süreci doğru yürütmek için, turizm amaçlı kiralama yapacak herkesin mutlaka gerekli belgeleri edinmesi gerektiğini vurguluyor.