Aşçıların sırrıymış! Artık dert değil patlıcanın yağ çekmesini önlemenin 4 yolu!

Patlıcan, Türk mutfağının en sevilen sebzelerinden biridir. Ancak patlıcan kızartması yaparken yağ çekmesi ve evin kokmasından dolayı birçok kişi tereddüt edebilir. Neyse ki, aşçıların sırrı sayesinde artık patlıcan kızartması yapmak çok daha kolay ve keyifli hale geldi.

İlk olarak, patlıcanları tuzlu suda bekletmek yağ çekmesini önlemek için oldukça etkili bir yöntemdir. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca tuzlu suda bekletilen patlıcanlar daha az yağ çeker ve daha beyaz kalır.

Teflon tavaya sadece bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek patlıcanları kızartabilirsiniz. Patlıcanları yağa bulamadan önce yumurtalarınızı çırpın ve patlıcanları bu karışıma bandırın. Daha sonra mısır veya normal unla patlıcanları kaplayın. Bu yöntem sayesinde patlıcanlar daha az yağ çeker ve daha lezzetli olur.

Kızartma yapacağınız kabın içine biraz sirke damlatarak patlıcandaki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca, patlıcanları kızarttıktan sonra ılık suya sokup hemen çıkartarak da fazla yağlardan kurtulabilirsiniz.

Karnıyarık yaparken ise patlıcanların başını ve sonunu kesmeden güzelce kızartmak yağları azaltacaktır. Bu sayede karnıyarık yaparken de sizi rahatsız eden yağlardan kurtulmuş olacaksınız.

Patlıcanların kızarma süresi yaklaşık 15 dakikadır. Bu sürenin 5 dakikası pişirme süresidir. Patlıcan kızartması yaparken dikkatli olmak ve patlıcanların yanmamasına özen göstermek önemlidir.