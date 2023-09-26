1 bardak içildiğinde vücutta toksin bırakmıyor! Canan Karatay'ın en sevdiği içecek

Zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ünlü doktor Canan Karatay da zeytinyağını en sevdiği içecek olarak belirtiyor. Peki, zeytinyağının içilmesi durumunda sağlığımıza ne gibi faydaları olabilir?

Zeytinyağı, içerdiği yüksek oranda oleik asit sayesinde kalp sağlığını korur. Aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

Zeytinyağı, ayrıca cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanma etkilerine karşı korur. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki iltihapları azaltır ve sivilce gibi sorunlarla mücadelede yardımcı olur.

Zeytinyağı içmek aynı zamanda sindirim sistemine de faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan zeytinyağı, özellikle kabızlık gibi sorunlarla mücadelede etkilidir.

Ancak, zeytinyağı içerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. İçerdiği yüksek kalori nedeniyle aşırı tüketim kilo alımına neden olabilir. Ayrıca, saf zeytinyağı tüketmek önemlidir. İşlenmiş zeytinyağlarındaki katkı maddeleri sağlık açısından zararlı olabilir.

YATMADAN ÖNCE ZEYTİNYAĞI İÇMENİN FAYDALARI

Ulusalpost.com'da yer alan bir içerikte; Yatmadan önce zeytinyağı içmenin faydaları sıralandı. İşte o bilgiler

1. Sindirim Sistemi Sağlığı: Zeytinyağı, mide asidini nötralize ederek sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler.

2. Kolesterol Düzeylerini Düşürür: Zeytinyağı, LDL (kötü) kolesterolü düşürürken, HDL (iyi) kolesterolü arttırır. Bu da kalp hastalığı riskini azaltır.

3. Antioksidan Etkisi: Zeytinyağı, yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler ve kanser riskini azaltır.

4. İltihap Önleyici: Zeytinyağı, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletir.

5. Cilt Sağlığı: Zeytinyağı, cildi nemlendirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca, ciltteki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahiptir.

6. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Zeytinyağı, bağışıklık sistemini güçlendiren polifenol adı verilen bir bileşik içerir.

7. Kemik Sağlığı: Zeytinyağı, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan K vitamini içerir.

8. Kan Şekerini Düzenler: Zeytinyağı, kan şekerini düzenleyerek diyabet riskini azaltır.