Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor...

Cumhuriyet.com.tr'deki içeriğe göre; Son dönemde yapılan araştırmalar, bazı bitki çaylarının zihinsel performansı artırıcı etkiler taşıdığına işaret ediyor. Tüm bunların dışında Dr. Ender Saraç'ın hafıza güçlendiren ve zihin açan tarifini de deneyebilirsiniz. İşte o tarif

İŞTE ÇAYIN TARİFİ:



1-2 yaprak Gingko Biloba, 1 küçük dal adacayi 1 bardak kaynar suda 4 dk. demlenir, günde 1-2 çay fincanı olarak şekersiz içilir (gece geç saatlerde içmeyin ),içine limon dilimi koyabilirsiniz.

HAFIZAYI GÜÇLENDİREN DİĞER BESİNLER



1. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri folik asit sayesinde beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Folik asit, beyindeki sinir hücrelerinin iletişimini güçlendirerek hafızayı destekler.

2. Yumurta: Yumurta, içerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendiren besinler arasındadır. Kolin, beyindeki sinapsların oluşumunu destekleyerek hafıza fonksiyonunu artırır.

3. Kırmızı biber: Kırmızı biber, içerdiği C vitamini sayesinde beyin sağlığı için faydalıdır. C vitamini, beyindeki serbest radikalleri nötralize ederek hafızayı korur.

4. Tam buğday: Tam buğday, içerdiği kompleks karbonhidratlar sayesinde beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Kompleks karbonhidratlar, beyindeki glukoz seviyesini dengeler ve hafızayı destekler.

5. Kuru yemişler: Badem, ceviz gibi kuru yemişler, içerdikleri omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde hafızayı güçlendiren besinler arasındadır.

Derleme: gercekgundem.com