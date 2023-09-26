Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyma tekniği! Sadece 2 dakikanızı alacak...

Haşlanmış yumurtaların kabuklarını soyarken pratik yöntemler kullanarak zaman ve emek tasarrufu yapabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken o yöntem...

Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyma tekniği! Sadece 2 dakikanızı alacak...

Haşlanmış yumurtaların kabuklarını soymak bazen oldukça zahmetli bir iş olabilir. Ancak bazı pratik yöntemler sayesinde bu işlemi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte size haşlanmış yumurtaların kabuklarını soyma konusunda bazı ipuçları:

1. Yumurta Kabuğunu Soymanın En Pratik Yolları


Yumurta kabuğunu soyarken en pratik yöntemlerden biri, kabuğun üst ve alt kısmını hafifçe çatlatmak ve sonra parmaklarınızla kabuğu soyarak çıkarmaktır. Ayrıca, kabuğu soyarken yumurtayı soğuk su altında tutarsanız, kabuklar daha kolay soyulacaktır.

Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyma tekniği! Sadece 2 dakikanızı alacak... - Resim : 1

2. Karbonat Kullanımı


Yumurtayı haşlamadan önce suyun içine bir çay kaşığı karbonat eklemek, yumurtanın kabuğunun daha kolay soyulmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, yumurtayı haşlamadan önce suyun içine bir miktar sirke ya da tuz eklemek de aynı etkiyi gösterecektir.

3. Bardak Kullanımı


Bir diğer pratik yöntem ise, yumurtayı bir su bardağının içerisine yerleştirdikten sonra ağız kısmını elinizle kapatıp biraz sert bir şekilde yaklaşık bir dakika boyunca sallamaktır. Daha sonra çıkarıp kolayca soyabilirsiniz.

4. Avuç İçi Yöntemi


Yumurtayı temiz bir zeminde avuç içinde hafifçe bastırarak gezdirmek, kabukların baştan sona parçalanmasını sağlayacaktır. Bu yöntem de oldukça pratiktir.

Haşlanmış yumurtalarınızı kabuklarını soyduktan sonra buz gibi suyla dolu bir kaba bırakarak şoklayabilirsiniz. Yaklaşık 40 saniye sonra kabuklar daha kolay soyulmaya başlayacaktır.

Yumurta Haşlama Süreleri
Cıvık Yumurta – 2 Dakika.
Rafadan Yumurta – 3 Dakika.
Kayısı Kıvamı – 4.5 Dakika.
Katı Yumurta – 6 Dakika.
Tam Pişmiş Katı Yumurta – 10 Dakika.

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