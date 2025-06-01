10. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, "10. Yargı Paketi" olarak kamuoyunda bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamladı. Komisyondaki tartışmalar, teklifin içerdiği düzenlemelerin yeterliliği ve adalet duygusuna ne ölçüde yanıt verdiği üzerinden yoğunlaştı.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, teklifin vatandaşların temel ihtiyaç ve taleplerine yanıt vermediğini savundu. Özellikle kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen uygulamanın kapsamının genişletilmemesini eleştiren Ayan, hasta hükümlüler konusundaki düzenlemeyi yetersiz buldu. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almış hasta hükümlülerin kapsam dışı bırakılmasını kabul etmediklerini belirterek, bu durumun vicdanları yaraladığını ifade etti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de teklifte yer alan bazı maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizdi. Denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili düzenlemeyi eleştiren Bülbül, hukuk devleti ve demokratik değerler için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

MHP'DEN SAVUNMA

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise teklifin ceza infaz sistemine yönelik önemli iyileştirmeler içerdiğini savundu. Cezaevlerinde 415 bin 732 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu hatırlatan Yıldız, tutuklu oranının yüzde 15 seviyesinde olduğunu açıkladı. Anayasa'nın yargı bağımsızlığına ilişkin hükümlerine dikkat çeken Yıldız, Meclis’in yargıya müdahale etme yetkisi olmadığını hatırlattı.

Ayrıca, hasta ve yaşlı hükümlülerle ilgili yapılan düzenlemelerin olumlu yönde değişiklikler getirdiğini belirten Yıldız, hakkında ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan kişilerle ilgili 4/4 uygulamasının kaldırılmasının da vicdani bir adım olduğunu söyledi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise teklife genel olarak karşı çıkarak, düzenlemede adaletin sağlanmasına yönelik bütüncül bir vizyon olmadığını öne sürdü. Şahin, teklifin hem ceza adaletini sağlamaktan uzak olduğunu hem de mevcut sorunlara kalıcı çözüm getirmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA