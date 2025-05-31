Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadeleyi ele aldı; enerji ve balıkçılık alanlarında iş birliğinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yolundaki kalkınma vizyonuna güçlü destek verdiğini vurgularken, terörle mücadelede sağlanan desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Görüştü - Resim : 1

Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Somali arasındaki enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmanın sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, bu iş birliğinin önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u tebrik etti.

İki lider arasındaki görüşme, Türkiye-Somali ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

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Kaynak: İHA

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