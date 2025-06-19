TEMU'dan Bomba Türkiye Kararı! Siparişlerde 1 Ay Beklemeye Son, 1 Günde Teslimat Yapılacak

LOKAL DEPO SAYESİNDE YEREL TESLİMAT

TEMU, daha önce ABD ve Avrupa pazarlarında uygulamaya koyduğu lokal depo modelini şimdi Türkiye’ye taşıdı. Kurulan bu yeni depo sayesinde tüm siparişler yurt içinden gönderilecek. Böylece kullanıcılar hem gümrük masraflarından muaf kalacak hem de daha kısa sürede ürünlerine ulaşabilecek.