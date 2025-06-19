TEMU'dan Bomba Türkiye Kararı! Siparişlerde 1 Ay Beklemeye Son, 1 Günde Teslimat Yapılacak
Çin merkezli online alışveriş platformu TEMU, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şirket, yerelleşme stratejileri kapsamında Türkiye’deki kullanıcılar için 1 iş gününde teslimat uygulamasını devreye aldı. Siparişler artık İstanbul’daki operasyon merkezi üzerinden hem gönderilecek hem de faturalandırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılının son çeyreğinden itibaren ödemelerini Türkiye’de kurduğu şirket üzerinden gerçekleştiren TEMU, bu hamlesiyle yalnızca lojistikte değil, vergi yükünde de optimizasyona gitmiş oldu. Kullanıcılar artık satın aldıkları ürünler için faturalarını Türkiye merkezli bir firma üzerinden alacak.
LOKAL DEPO SAYESİNDE YEREL TESLİMAT
TEMU, daha önce ABD ve Avrupa pazarlarında uygulamaya koyduğu lokal depo modelini şimdi Türkiye’ye taşıdı. Kurulan bu yeni depo sayesinde tüm siparişler yurt içinden gönderilecek. Böylece kullanıcılar hem gümrük masraflarından muaf kalacak hem de daha kısa sürede ürünlerine ulaşabilecek.
TESLİMATTA HIZ, MALİYETTE AVANTAJ
Türkiye operasyonunun başlamasıyla birlikte TEMU, siparişlerini artık aynı gün içerisinde kargoya vererek müşterilere 1 iş gününde teslimat sağlıyor. Yerel gönderim sayesinde, ithal ürünlerde yaşanan teslimat gecikmeleri ve yüksek kargo bedelleri de sona ermiş olacak.
'ARTIK TÜRKİYE’DEYİZ' DİYEREK DUYURDULAR
Şirket, pazara girişini çeşitli kampanyalarla destekliyor. İlk alışverişte ücretsiz kargo, çeşitli ürünlerde indirim ve uygulama içi ödül sistemleriyle Türk kullanıcıları hedefleyen TEMU, mobil uygulama ve sosyal medya tanıtımlarında ise dikkat çekici bir slogan kullandı: “Artık Türkiye’deyiz.”