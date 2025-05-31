Özgür Özel, Düzce'de İlk Kez Anlattı! Kandıra Cezaevi'nde Neler Oldu?

CHP lideri Özgür Özel, 26 Mayıs'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Düzce'deki ailesini ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Anıtpark Meydanı'nda halka seslenen Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Güzel Düzce, Türkü, Abhazı, Çerkezi, Pomağı tüm renkleriyle kucaklaşan, Atatürk'e, onun devrimlerine bağlı olan, tarih boyunca haksızlığa susmayan, meydanlara sığmayan Düzce merhaba. Bugün bütün zulümlere karşı Düzce'nin vicdanına sığınmaya ve sesimizi yükseltmeye geldik. 19 Mart darbesinden sonra tüm Türkiye ayağa kalktı. 7 gün 7 gece mücadele verdik. Sabahın erken saatinde kayyum diye kalkanlar, karşısında milleti buldu. Yarın da Antalya'da olacağız. Ama Düzce bizi öyle içten öyle yürekten çağırdı ki; buraya gelmeden, sizinle göz göze gelmeden, bu itirazı buradan yükseltmeden edemedik.

'O KALELER GERİDE KALDI'

Gitme dediler, AK Parti'nin kalesidir dediler. Düzce'yi tanımamışlar. O eski siyaset, kutuplaşmalar geride kaldı. O kaleler geride kaldı. Düzce, AK Parti'nin ya da başkasının kalesi değildir; milletin kalesidir. Türkiye'nin tüm demokratları bir otokrata karşı birleştik. Artık Düzce bizi, biz Düzce'yi tanıdık. Plaka numarası son numara da olsa, Düzce gönlümüzde bir numaradır. Biz kazanacağız, omuz omuzayız. İyilik kazanacak, kötülük kaybedecek.

'HAKSIZLIK YAPANLAR DÜŞÜNSÜN'

Gün gelecek devran dönecek, hırsızlar, uğursuzlar, darbeciler hesap verecek. AK Partisi üyesi olanlar, onların döneminde işe girenler kimse endişe etmesin. Bizim iyi yürekli insanlarla değil varsa haksızlık yapanlar, onlar düşünsün. Bu iktidar yıllarca Düzce'nin oyunu aldı ama hizmette pek görünmedi. Düzce, söz verip de unutanları çok gördü. Kanal İstanbul'un peşine düşenler Melen Barajı'nı yapmıyorlar. Ortaya çıkan çatlakları ise Ekrem Başkan ortaya çıkardı. Düzce'ye emek veren Ekrem başkan ile İSKİ'nin başındaki Şafak Başa, şu an Silivri Cezaevi'ndeler. Onlara kocaman selam gönderiyoruz.

'DARBE CÜBBEYLE GELDİ'

Darbe bu kez postalla, tankla değil savcı cübbesiyle geldi. Ekrem Başkan iftar sofrasındayken 31 yıl önce İstanbul Üniversitesi'nin verdiği diplomayı sırf Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye iptal ettiler. İptale direnen dekana teşekkür ediyoruz. Ancak o diplomayı iptal edenleri unutmadık ve bunun hesabını er geç soracağız.

'ERDOĞAN BİR GÜN EMNİYETE GÖTÜRÜLMEDİ'

Sayın Erdoğan etme bulma dünyası, sen namusluca alınmış diplomaya el uzatınca, Düzce gibi güzel memlekette insanlar da sana 'Diplomasız Erdoğan' diye sesleniyor. İstanbul'un iradesine sabahın köründe gözaltı yaptılar. Erdoğan, İBB başkanıyken, Ekrem Başkan'a atılan bu iftiraların hepsine muhataptı. Rüşvetten, irtikaptan, terör örgütüne yardım etmekten yargılandı. Ama bir gün emniyete götürüp, nezarette tutmadılar. Yargılamayı bir gün bile tutuklu yapmadılar. Ceza kesinleştiğinde bile polis göndermediler.

'DÜNÜN MAĞDURU BUGÜNÜN ZALİMİ'

Çıktı Saraçhane'de miting yaptı, davulla zurnayla cezaevine gitti. Kendi deyimiyle Pınarhisar'ı milletimizle kucaklaşmak için medreseye dönüştürdük. Günde yüzlerce kişiyle görüştü. Şiir albümü çıkarttı. Kimse engellemedi. Ama Ekrem başkanın milletvekilleri dışında ziyaretlerine engel oluyorlar.

Herkese hatırlatmak isterim ki, dünün mağduru Erdoğan, bugünün zalimi olmuştur. Erdoğan kendisine yapılmayanları masum rakibine yapmaktadır. Henüz Ekrem Başkan, iddia var iddianame yok. Sanki suçluymuş gibi Ekrem Başkan'ın resimlerine, posterlerine, afişlerine yasak getiren, onun resminden bile korkan bir anlayış var. İşte İmamoğlu'na özgürlük yazan bu resimleri gençlerin ellerinden toplamaya kalkanlar, bugün burada bile gençlik kolunun elindeki resimleri polise toplatmaya kalkanlara şunu söylüyoruz. Afişleri toplamakla bir sonraki cumhurbaşkanını bu gençlerin gönüllerinden sökemezsiniz.

KANDIRA CEZAEVİ'NDE NELER OLDU?

Dün bir arkadaşımızı Kandıra Cezaevi'nden Çağlayan Adliyesi'ne götürüyorlar. Başsavcı ve iki savcı, avukat yok, katip yok. 'Avukatınla rahat konuşamıyorsun, bazıları iftira attı, çocuğuna kavuştu, ifade ver, evine dön' diyorlar.

Bu iftiraları atan kişi Aziz İhsan Aktaş. Bizim belediyelerimizden seçimden önce almış, seçimden sonra bizim başkanlar bıraktırmış. Ama bu kişi, bu belediyelerde bu ihaleleri aldı diye başkanlarımızı içeri alıyorlar.

'BU KÖTÜLÜĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Susacak mıyız, sinecek miyiz, teslim olacak mıyız? Arkadaşlarımızı orada bırakacak mıyız? Ben buradan İstanbul'a hareket ediyorum. Bugün akşam İstanbul'da bu yapılanlara karşı bütün belediyelerimizle ve ailelerle dayanışma içinde mümkün olan en büyük mücadele için İstanbul'daki arkadaşlarımızı motive edeceğiz. Durmayacağız, gerekirse uyumayacağız. Bu kötülüğe teslim olmayacağız.

Kaynak: Haber Merkezi