AKP'nin Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Belli Oldu! Listede Bir Tek O Parti Yok

AKP, 2025 Kurban Bayramı bayramlaşma programını açıkladı. Bayramın ikinci günü olan 7 Haziran 2025 Cumartesi günü, siyasi partilerle bayramlaşma kapsamında AKP Genel Merkezi’nde konuk heyetler ağırlanacak. Bu heyetleri, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un başkanlığındaki Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan’dan oluşan ekip kabul edecek.

AKP, diğer siyasi partilere ise iki ayrı heyetle ziyaret gerçekleştirecek. İlk heyet, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un liderliğinde, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik’ten oluşuyor.

Bu heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti’yi ziyaret edecek. İkinci heyet ise Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’ndan oluşacak. Bu heyet, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP’yi ziyaret edecek.

AKP'nin açıkladığı bayramlaşma programında CHP yer almadı.

Kaynak: AA