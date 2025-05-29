AKP’nin Anayasa Komisyonu’nun İlk Toplantı Tarihi Belli Oldu

AKP, Anayasa Komisyonu toplantısının ilkini 4 Haziran'da Beştepe'de yapacak. Komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek ve kurul, yaz ayları boyunca çalışmalarına kesintisiz devam edecek.

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AKP’nin Anayasa Komisyonu’nun İlk Toplantı Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başlatılan yeni anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulacak komisyonun üyeleri netleşti. Komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek ve kurul, yaz ayları boyunca çalışmalarına kesintisiz devam edecek.

KOMİSYONUN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR NETLEŞİYOR

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 hukukçuyu bu görev için görevlendirdim. İnşallah bu arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yeni anayasa sürecini ilerleteceğiz,” ifadelerini kullanmıştı. Komisyonun kurulması kararı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğindeki komisyonda, AK Parti’nin üst düzey isimleri bulunuyor. Bu isimler arasında Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

İLK TOPLANTI HAZİRANDA

Komisyonun ilk toplantısını 4 Haziran’da yapacağı ve çalışmalarını yaz boyunca sürdüreceği bildirildi. Bazı toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başkanlık edeceği ifade ediliyor.

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