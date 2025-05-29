Çarpıcı İddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Hamlesi: Taslak Masada Sil Baştan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yeni anayasa çalışmalarının sil baştan hazırlanacak bir taslakla ilerleyeceği iddia edildi. Çalışmalara siyasi isimlerin yanı sıra anayasa profesörlerinin de dahil edileceği kaydedildi.

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Çarpıcı İddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Hamlesi: Taslak Masada Sil Baştan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları kapsamında 10 hukukçuyu görevlendirdiğini söylemişti. Bu çıkışın ardından başlayan anayasa tartışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan 10 kişilik anayasa komisyonunun detaylarının netleştiği iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalara bizzat başkanlık edecek, katılamadığı toplantılarda ise süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz veya AKP'li Hayati Yazıcı yürütecek. Mevcut 128 maddelik taslak sadece referans alınacak; anayasa tamamen sil baştan yazılacak.

Çarpıcı İddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Hamlesi: Taslak Masada Sil Baştan - Resim : 1

Süreç sadece siyasi aktörlerle sınırlı kalmayacak. Anayasa profesörlerinden oluşacak bir akademik ekip de sürece katkı sunacak. Bu grup, teknik dili sadeleştirmek, toplumsal uzlaşıyı güçlendirmek ve uluslararası standartlara uygun bir metin oluşturmakla görevli olacak.

Komisyonun çalışmaları Kurban Bayramı sonrası hız kazanacak. Komisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ve Ömer Çelik, AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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