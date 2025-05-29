Ünlü Özel Okulda Cinsel Saldırı Skandalı: Öğretmen Şikayetçi Oldu, Müdür Hakkında Dava Açıldı

İstanbul Sarıyer'deki prestijli bir özel okulda görevli beden eğitimi öğretmeni Mevsim K., okul müdürü Dinar K. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Ünlü isimlerin çocuklarının gittiği okulda olay, 11 Kasım 2024 sabahı Mevsim K.'nın odasında gerçekleşti. Müdür Dinar K.'nın önce sözlü tacizde bulunduğu, ardından fiziksel temasa geçtiği ileri sürüldü.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Mevsim K., ifadesinde şunları söyledi:

"İlk önce tek eliyle göğüslerime bastırdı. Tepki verince bir şey demedi, ben uzaklaşmaya çalışırken ikinci kez daha sert bir şekilde göğüslerimi sıktı. Bu sırada elimle kendisini itmeye çalıştım, sonra birden gözüm karardı. Bayılmışım."

Hastanede yapılan muayenede fiziksel temas bulguları tespit edildi, adli rapor ve tanık ifadeleri savcılığa sunuldu. Müdür Dinar K. ise suçlamaları reddetti.

Ancak mağdurun, olay öncesinde de yazılı şikayette bulunduğu ve gereken önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinar K. hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan dava açtı. Müdür, ilerleyen günlerde mahkemeye çıkacak.

Kaynak: Sabah