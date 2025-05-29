Sayı Giderek Katlanıyor: Bir Genç Daha Halı Sahada Aniden Öldü

Siirt'te 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sadece bu yıl halı sahada fenalaşarak hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 7'ye yükseldi.

Sayı Giderek Katlanıyor: Bir Genç Daha Halı Sahada Aniden Öldü

Türkiye'de son dönemde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısı giderek artıyor. Sık duyulmaya başlanan vakalar endişe yaratırken, son acı haber de Siirt'ten geldi.

Kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sayı Giderek Katlanıyor: Bir Genç Daha Halı Sahada Aniden Öldü - Resim : 1

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olay, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu olayla birlikte Türkiye'de yalnızca bu yıl halı sahada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 7'ye yükseldi.

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Kaynak: AA

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