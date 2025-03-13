Biri 17 Biri 20 Yaşında... Bir Anda Yere Yığıldılar! İki Maç İki Ölüm
İstanbul'un iki ilçesinde yakın zamanlarda, biri 17 biri 20 yaşındaki iki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gençler bir anda yere yığılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Son zamanlarda artan kalp krizi vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’un iki ilçesinde farklı zaman aralıklarında, halı saha maçında iki vatandaş hayatını kaybetti.
Sancaktepe ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yapan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç isimli genç, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri gelirken, Yalavaç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalavaç’ın ölümüne benzer bir olay 27 Şubat’ta Bakırköy’de yaşanmıştı. Futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
İki gencin fenalaştığı anlar halı saha kameralarında anbean kaydedildi.
Kaynak: AA
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