Biri 17 Biri 20 Yaşında... Bir Anda Yere Yığıldılar! İki Maç İki Ölüm

Son zamanlarda artan kalp krizi vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’un iki ilçesinde farklı zaman aralıklarında, halı saha maçında iki vatandaş hayatını kaybetti.

Sancaktepe ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yapan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç isimli genç, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri gelirken, Yalavaç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalavaç’ın ölümüne benzer bir olay 27 Şubat’ta Bakırköy’de yaşanmıştı. Futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki gencin fenalaştığı anlar halı saha kameralarında anbean kaydedildi.

Kaynak: AA