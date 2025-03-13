İki Bakan ve MİT Başkanı'ndan Şam'a Sürpriz Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşma sonrası Ahmed Şara ile görüşülecek.

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İki Bakan ve MİT Başkanı'ndan Şam'a Sürpriz Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (13 Mart) Suriye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

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Kaynak: AA

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