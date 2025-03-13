Kadir İnanır'dan Yeni Fotoğraf Geldi

Beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gören ve bu sürecin sonunda toparlanarak evine geçmesin izin verilen Kadir İnanır’dan yeni fotoğraf geldi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Kadir İnanır'dan Yeni Fotoğraf Geldi

Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 9 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

SOL Parti yöneticisi Üyesi Alper Taş, belli aralıklarla tedavi gördüğü Kadir İnanır’ı hastanede ziyaret ederken, son ziyaretten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Kadir İnanır’la çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Kadir İnanır'dan Yeni Fotoğraf Geldi - Resim : 1

‘SAĞLIĞI HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR’

Taş, paylaşımında İnanır’ı hastanede ziyaret ettiğini belirterek, Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla İnanır’ın sağlığının her gün daha iyiye gittiğini ifade etti.

KADİR İNANIR’IN SELAMINI İLETTİ

Taş, İnanır’ın he zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşüyle kendilerini karşıladığını dile getirirken, “Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor” sözleriyle İnanır’ın mesajını da paylaştı.

Kadir İnanır’ın 9 aylık tedavi sürecinin ardından ilk fotoğrafını, Süreç Film sahibi Ali Gündoğdu İnanır’a evinde yaptığı ziyaretin ardından paylaşmıştı.

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