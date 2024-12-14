Yeşilçam Efsanesi Kadir İnanır'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf Geldi

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart’ta yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. İnanır’dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

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Yeşilçam Efsanesi Kadir İnanır'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf Geldi

Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması sonrası acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 ayı aşkın bir süre boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

Doktorların artık taburcu olabileceği kararı almasının ardından İnanır evine geçmiş; tedavisi ve kontrolleri evinde sürmekteydi.

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Uzun süredir kendisinden bir fotoğraf gelmeyen Kadir İnanır geçirdiği hastalık ve zorlu tedavi sürecinden sonra ilk kez görüntü verdi.

Yeşilçam Efsanesi Kadir İnanır'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf Geldi - Resim : 1

Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'la bir araya geldi. Buluşma İnanır’ın evinde gerçekleşti.

Ali Gündoğdu, buluşma fotoğrafını; "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla sosyal medya hesabından yayınlandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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