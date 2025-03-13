Memur-Sen'den 1 Mayıs Kararı

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Ankara’da, Anıt Park’ta kutlama kararı aldı.

Memur-Sen'den 1 Mayıs Kararı

Konfederasyonun Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Merkezinde yapıldı. Toplantıda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı yer olarak Ankara’nın Bahçelievler semtindeki Anıt Park belirlenmiş oldu.

EMEK, DAYANIŞMA VE TALEPLER VURGULANACAK

Kutlamalar sırasında, emeğin örgütlü gücü ve dayanışmanın önemi vurgulanarak, ülkenin en büyük problemlerinden biri olan terörün son bulması, kardeşlik ikliminin hâkim olması ve medeniyet değerlerinin yaşanabileceği bir atmosferin oluşturulması için çağrılar yapılacak. Ayrıca, Memur-Sen’in öncülüğünde başlatılan, ailenin sapkın lobilerin saldırılarından korunması ve başörtüsünün önündeki engellerin kaldırılması talebiyle anayasal güvence çağrısı yapılacak.

GEÇMİŞTEKİ KUTLAMALARIN YERİ DEĞİŞTİ

Memur-Sen, 1 Mayıs’ı en son 2012’de Ankara’da kutlamıştı. Ardından, kutlamalar için İstanbul, Diyarbakır, Çanakkale, Konya, Kahramanmaraş, Kütahya, Kocaeli, Şanlıurfa ve Samsun gibi şehirler seçilmişti.

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Kaynak: AA

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